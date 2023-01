The Last of Us wäre fast ein Film wie World War Z geworden – und das vom Spider-Man-Regisseur

Und noch eine weitere News zu The Last of Us: In einem Artikel von The Hollywood Reporter heißt es, dass lange vor der HBO-Serie ein Film mit Sam Raimi auf dem Regiestuhl geplant war. Raimi ist bekannt für die erste Spider-Man-Trilogie, mit Tobey Maguire als Peter Park, und die Horror-Filme The Evil Dead.

Klingt nach einer vielversprechenden Kombo? Tja, der The-Last-of-Us-Film ist offensichtlich nie passiert. Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog und verantwortlich für The Last of Us, sei aber glücklich gewesen, dass es nie dazu kam.

Zu viel World War Z, zu wenig The Last of Us

Laut The Hollywood Reporter arbeitete Neil Druckmann an einer Filmadaption, die Sam Raimi auf die große Leinwand zaubern sollte. Dieser habe aber Probleme damit gehabt, ein Game mit einer Spielzeit von etwa 15 Stunden auf Spielfilmlänge von 2–3 Stunden herunterzubrechen. Der Co-Präsident von Naughty Dog berichtet: „Sam machte wirklich gute Anmerkungen, aber es war eine unmögliche Aufgabe.“

Außerdem habe Druckmann die Anweisung bekommen, mehr Action-Sequenzen einzubauen, etwas „in Richtung World War Z“. Das war allerdings das Gegenteil von der eher figurenbezogenen Road-Trip-Atmosphäre des Spiels, weshalb Druckmann gehofft habe, die Filmversion würde sterben – und das tat sie dann auch.

Aus Film mach Serie

In der Gegenwart angekommen, kann man diese Ablehnung nur teilen, denn mit dem Status, den Serien auf Streaming-Plattformen heutzutage haben, ermöglichen sie eine würdige Adaption, die mit einem Film wahrscheinlich unmöglich gewesen wäre. In einem anderen Interview erklärte Druckmann bereits, dass er bei der Serienumsetzung von The Last of Us viel mehr involviert sei, als es beim Uncharted-Film der Fall war.

Die HBO-Serie zum Survival-Spiel muss sich aber noch beweisen. The Last of Us erscheint am 15. Januar auf HBO, hierzulande auf Sky und dem Sky-Streamingdienst Wow.

Im Artikel von The Hollywood Reporter gibt es auch erste Infos zu einer möglichen zweiten Staffel.

Hättet ihr euch über einen Film zu The Last of Us von Sam Raimi gefreut? Lasst es uns gerne wissen!