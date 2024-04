Media Molecule stand vor dem Aus, nun steht ein neues Projekt an

Das letzte Spiel von Media Molecule, das kreative Tool Dreams, war scheinbar so speziell, dass es nie den Massenmarkt erreichen konnte. Selbst spätere Pläne wurden wieder aufgegeben, weshalb das Studio mehr oder weniger in der Luft hing. Eine endgültige Schließung konnte wohl nur ein neues Projekt verhindern, an dem derzeit gearbeitet wird.

