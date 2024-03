Media Molecole ebenfalls von Schließung bedroht

Ob Media Molecule tatsächlich von der Schließung bedroht ist, wird stark davon abhängen, woran diese derzeit arbeiten und wie weit fortgeschritten das Projekt ist. Derzeit sind zumindest keine neuen Jobpositionen in dem Studio ausgeschrieben und die letzten größeren Erfolge blieben mit Dreams aus. Zuvor wurde das Studio bereits personell verkleinert, was an sich nicht unüblich ist.

Media Molecole scheint zudem weiterhin auf wackligen Füßen zu stehen, deren letztes Projekt Dreams kein wirklicher kommerzieller Erfolg war, zumindest kein so großer Erfolg wie Little Big Planet zuvor. Das könnte Sony als Anlass nehmen, um das Studio aufzulösen, denn aktuell ist unklar, woran Media Molecule arbeitet und ob das Projekt aussichtsreich genug ist.

