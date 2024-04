Diesen brandneuen Bethesda-Hit für PS5 gibt es aktuell mit 30 % Rabatt

Erst seit wenigen Wochen erhältlich, gibt es auf den brandneuen Bethesda-Hit für PS5 einen deutlichen Nachlass. Im Rahmen der neuen PlayStation Store Sales Aktion können sich Musik- und Rhythmus-Fans auf 30 % Nachlass freuen.

Gemeint ist Hi-Fi Rush, das zu den ersten Xbox First-Party-Spielen gehörte, die Microsoft für PS5 veröffentlicht hat. Das Spiel wird seit dem Re-Release auf der Sony Konsole von den Spielern wie kaum ein anderes gefeiert. Im PlayStation Store glänzt Hi-Fi Rush derzeit mit einem Score von 4.87 / 5 Punkten.

Das macht Hi-Fi Rush aus

In Hi-Fi Rush legt sich der Möchtegern-Rockstar Chai mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Außenseitern gegen einen größenwahnsinnigen Roboterkonzern in einer Welt an, in der alles mit dem Beat synchronisiert ist. Jeder Schlag, jede Parade, jedes Ausweichen, jeder Sprung und vieles mehr wird automatisch mit der Musik synchronisiert, was das Gameplay nicht nur spannend, sondern auch extrem befriedigend macht.

Wer sich mit der Standardedition von Hi-Fi Rush zufriedengibt, kann sich aktuell auf einen Nachlass von 30 % freuen und zahlt nur 20,99 EUR dafür. Damit bekommt man das Hauptspiel, plus sämtliche DLCs und Updates seit Erscheinen des Spiels.

Erst der Anfang

Hi-Fi Rush war nur der Anfang der First-Party-Initiative auf PS5. Aktuell erschienen ist außerdem Grounded, sowie folgt in wenigen Tagen der bisher größte Release Sea of Thieves von Rare. Sollte sich die Strategie von Microsoft als erfolgreich beweisen, wie vor wenigen Tagen im Fall von Sea of Thieves angedeutet, dürften weitere Titel folgen, einschließlich großer AAA-Releases wie Starfield, Indiana Jones and the Great Circle oder Hellblade 2.

Der aktuelle PlayStation Store Sale umfasst weitere hunderte Spiele aus dem Backkatalog, aber auch einige aktuelle Veröffentlichungen wie Welcome to ParadiZe.