Fallout 4: Probleme beim PS5 Upgrade, Bethesda reagiert

Seit dem gestrigen Donnerstag ist das kostenlose PS5 Upgrade für Fallout 4 verfügbar, das für einige scheinbar nicht funktioniert. Darauf reagiert Bethesda mit einem ersten Statement.

Die PS5-Version von Fallout 4 glänzt vor allem mit einem 60fps Performance-Modus, in dem sich das Rollenspiel deutlich angenehmer spielen lässt. Aber auch neue Inhalte sind damit verfügbar, womit sich der Ausflug in die Fallout-Welt noch einmal lohnt, wie hier zusammengefasst. Gäbe es da keine Probleme mit dem kostenlosen Upgrade-Pfad.

PS5: Fallout 4 Upgrade funktioniert nicht

Denn obwohl das Upgrade kostenlos sein soll, werden einige Spieler erneut mit 19,99 EUR zur Kasse gebeten. Das betrifft vor allem diejenigen, die Fallout 4 damals über PlayStation Plus Essential bezogen haben. Es gibt durchaus Situationen, in denen man in diesem Fall von einem solchen Upgrade ausgeschlossen wird, da man das Spiel umsonst erhalten hat. Da Fallout 4 und das Upgrade aber auch Game Pass verfügbar sind, sollte es auf PS5 ebenfalls kostenlos sein. Wirklich äußern kann sich Bethesda dazu nicht.

In einem ersten Statement des Publishers heißt es, dass sie die Situation untersuchen wollen.

„„Wir haben einige Verwirrung bezüglich des kostenlosen Fallout 4 Next-Gen-Updates für PlayStation Plus Extra-Mitglieder festgestellt“, so Bethesda. „Das Fallout 4 Next-Gen-Update wird für PlayStation Plus Extra-Mitglieder über den PlayStation-Spielekatalog verfügbar sein. Wir danken euch für eure Geduld, während die Teams daran arbeiten.“

Möglicherweise liegt hier ein Problem mit der Lizenz vor, denn wie erwähnt, ist es oft so, dass Spiele, die via PlayStation Plus erworben wurden, oftmals kein kostenloses Upgrade erhalten. Schließlich hat die Entwicklung etwas Geld gekostet und möchte am Ende wieder eingespielt werden. Es gibt aber mögliche Workarounds.

Fallout 4 ist als separater Download für PS5 verfügbar

Fallout 4 Upgrade – PS5 Workaround

Da es offiziell nur einen Produkteintrag für Fallout 4 im PlayStation Store gibt, unter dem beide Versionen zusammengefasst sind, kann Folgendes ausprobiert werden:

Produktseite im PlayStation Store aufrufen und auf der rechten Seite schauen, ob da der Hinweis auf das PS5 Upgrade zu sehen ist. Darüber gelangt man direkt dorthin.

Produktseite im PlayStation Store aufrufen, 3 Punkte Menü öffnen > Version auswählen, ob die PS5-Version angeboten wird.

Bibliothek in der PlayStation App oder im PlayStation Store aufrufen, ob hier die PS5-Version separat auftaucht.

Nicht über die PlayStation Plus Sektion gehen, wie von Bethesda angemerkt.

Wenn das alles nichts hilft, bleibt nur das Warten auf Bethesda und Sony und ob diese den Fehler beheben können. Das ist zwar etwas ärgerlich, aber es lohnt sich am Ende tatsächlich.