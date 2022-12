Transformers Reactive erscheint als neuer Online-Actiontitel

„Da ich in den 80er Jahren mit den Transformers der ersten Generation aufgewachsen bin, nehmen sie einen besonderen Platz in meinem Herzen ein. Daher ist es mir Ehre und Privileg zugleich, mit einem derart geschätzten Franchise zu arbeiten. Wir wissen, dass sich die Fans schon lange auf ein neues Spiel freuen – und jetzt werden wir ihnen geben, was sie verdienen.“

Splash Damage hat Transformers Reactive bei den The Game Awards angekündigt, ein neuer Online-Actiontitel, der eine brandneue Geschichte in der Welt von Transformers erzählt.

What do you think?