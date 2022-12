Horizon Forbidden West: Burning Shores-Erweiterung angekündigt, PS4 geht leer aus 

„Unsere kreative Vision für die Burning Shores ist eine ehrgeizige Erweiterung, die Aloy zu den Ruinen von Los Angeles führen wird. Es ist eine überwucherte und zerbrochene Stadt, die vollständig über das Wasser und auf dem Rücken eines Sonnenflügels erkundet werden kann. In ihrem Schatten lauert eine gewaltige Maschinenbedrohung – eine gewaltige Herausforderung, die Aloy meistern muss, indem sie all ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzt. Um diese großartige Vision technisch und kreativ zu verwirklichen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, all unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, ein unglaubliches Erlebnis exklusiv für die PlayStation 5-Konsole zu schaffen.“

In Burning Shores erlebt Aloy eine finstere Bedrohung in der ungezähmten Wildnis von Los Angeles, die jetzt ein tückischer Vulkanarchipel ist. Spieler reisen in eine gefährliche neue Region südlich der Tenakth Clan Lands, um eine fesselnde Geschichte zu erleben, die dort weiterführt, wo Horizon Forbidden West endete, einschließlich neuer Charaktere, Abenteuern und mehr.

