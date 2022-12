Remnant II mit ersten Details & Trailer angekündigt

In der Fortsetzung taucht man tief in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen Fern- und Nahkämpfen bietet. Als einsamer Wolf oder Dreier-Team meistert man beängstigende Herausforderungen gegen listige Gegner und spannende Bosse. Jedes Mal, wenn man einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnt, wird man in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Verzweigte Questreihen und einzigartige Beute fördern die Erkundung und erhöhen in Remnant II den Wiederspielwert – entweder allein oder im Drei-Personen-Koop. Spieler definieren damit ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetyp-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentationen, während sie hart umkämpfte Herausforderungen meistern, um das Aussterben der Menschheit hinauszuzögern.

