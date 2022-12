Suicide Squad: Kill the Justice League hat ein Release-Datum

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 26. Mai 2023.

Die spielbaren Charaktere in Suicide Squad: Kill the Justice League sind Harley Quinn (auch bekannt als Dr. Harleen Quinzel), die Herrin des Chaos; Deadshot (alias Floyd Lawton), der gefährlichste Schütze der Welt; Captain Boomerang (alias Digger Harkness), australischer Attentäter der Extraklasse; und King Shark (auch bekannt als Nanaue), der halbgottige humanoide Hai und rechtmäßige Herrscher der Meere.

Alle vier DC-Superschurken, die mit tödlichem Sprengstoff in ihren Köpfen implantiert wurden, haben keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen und diesen unhaltbaren Auftrag als Teil von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X auszuführen. Das funktioniert alleine, in man nach Belieben zwischen den Charakteren wechselt oder sich mit Freunden im Mehrspieler-Koop zusammentut.

Suicide Squad: Kill the Justice League bietet eine originelle Erzählung mit einer detailreichen Open-World-Metropole. Die Geschichte folgt den Suicide Squad-Mitgliedern Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die sich einer unmöglichen Mission stellen müssen, um die Erde zu retten und die größten DC-Superhelden der Welt, The Justice League, zu töten.

Entwickler Rocksteady meldet sich im nächsten Jahr mit Suicide Squad: Kill the Justice League zurück, zu dem es inzwischen ein Release-Datum gibt. Ein neuer Trailer rückt heute Batman in den Mittelpunkt.

