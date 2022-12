Was schon seit Tagen vermutet wurde, machen Activision und Toys for Bob nun offiziell, die mit Crash Team Rumble einen eigenen Brawler angekündigt haben. In diesem teambasiertes 4-gegen-4-Online-Multiplayer erlebt man die lebendigen und verrückter Charaktere aus dem Crash Bandicoot-Universum.

In Crash Team Rumble können Fans in die Roller von Crash, Dingodile und eine Vielzahl anderer Freunde und Feinde springen, von denen jeder seine eigene Stärke, Persönlichkeit und seinen eigenen Spielstil hat, während sie online in wilden und abwechslungsreichen Arenen in teambasierten 4v4-Matches antreten.

Um ihr Team zum Sieg zu führen, werden die Spieler als Team rutschen, schmettern, bumben und schlagen, um als „Erster“ die meisten Wumpa-Früchte in ihrer Drop-Off-Zone zu sammeln und gleichzeitig die Drop-Zone des gegnerischen Teams zu verteidigen. Crash Team Rumble setzt zudem auf eine plattformübergreifende Erfahrung mit unzähligen strategischen Gameplay-Elementen, die das Blatt der Punktzahl auf urkomische Weise wenden können.

„Wir freuen uns sehr, unsere frische neue Version des Multiplayer-Modus im Crash-Universum zu enthüllen,“ sagte Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys For Bob. „Crash Team Rumble hat für jeden etwas zu bieten – ein einfacher Einstieg und Gameplay für diejenigen, die einfach nur loslegeb wollen, während es gleichzeitig erfahrenen Spielern die Möglichkeit bietet, die einzigartigen Fähigkeiten ihres Helden zu nutzen und zu meistern.“

Crash Team Rumble erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.