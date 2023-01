Call of Duty Modern Warfare 2: Season 2 bringt Hardcore-Modus zurück

Call of Duty Modern Warfare 2 ist Ende Oktober 2022 erschienen und war von Anfang an ein großer Erfolg, obwohl das Spiel teilweise noch unfertig war. Bugs und Verbindungsprobleme waren an der Tagesordnung und ganze Modi fehlten zum Release. In den Wochen danach wurde der Shooter von Infinity Ward Schritt für Schritt verbessert, Warzone 2.0 und DMZ wurden gestartet und Season 1 fand ihren Anfang. Die steht jetzt kurz vor ihrem Ende, am 15. Februar startet die zweite Season mit vielen neuen Inhalten. Ein besonders beliebter Modus kommt so ebenfalls zurück ins Spiel.

Call of Duty MW2: Hardcore-Modus kehrt zurück

Über Twitter haben die Entwickler nun bekannt gegeben, dass der von Fans oft gewünschte Hardcore-Modus zusammen mit Season 2 seinen Weg ins Spiel findet. Dieser unterscheidet sich von den „normalen“ Modi dadurch, dass das HUD deaktiviert ist, ihr also mit weniger Informationen auskommen müsst. Darüber hinaus ist Friendly Fire aktiv und die Time-to-Kill ist drastisch reduziert. Dadurch entsteht ein deutlich taktischeres und langsameres Spielgefühl.

No HUD? No problem. Hardcore is back!



Follow Season 02’s Multiplayer updates in our studio blog later this week. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2023

Jede Kugel kann tödlich sein, gleichzeitig habt ihr kaum Informationen, so gibt es etwa auch keine Bestätigung für Abschüsse. Wenn ihr die Gegner nicht selbst zu Boden gehen seht, müsst ihr auf euer Gespür vertrauen. Der Modus war in vergangenen Ablegern immer sehr spannend und beliebt. Jetzt kehrt er auch in Call of Duty Modern Warfare 2 zurück. Bisher bot das mit dem Tier1-Modus eine Art Alternative mit etwas längerer Time-to-Kill.

Der Hardcore-Modus bietet sich nicht nur für Spieler an, die dem üblichen Chaos des klassischen CoD-Multiplayers entkommen möchten, sondern ist auch eine gute Möglichkeit, um Waffenlackierungen zu verdienen. Gerade Pistolen und andere schwächere Waffen sind hier nahezu genauso tödlich wie andere Waffen und können so teilweise schneller aufgelevelt werden. Mehr Infos zum neuen Hardcore-Modus wollen die Entwickler auf ihrem Blog im Lauf der nächsten Tage veröffentlichen.