The Last of Us – Episode 2 erklärt den Ausbruch, HBO-Serie beflügelt das Spiel

Seit wenigen Stunden ist die zweite Episode von The Last of Us bei HBO und WOW verfügbar, nachdem die Premiere mit einem gigantischen Interesse über die Bühne gegangen ist. Das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen des Spiels.

Die zweite Episode ‚Infected‚ klärt erneut ein spannendes Details, in denen man mehr auf die Hintergründe des Ausbruchs eingeht. Fans spekulieren jeher, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich der Pilz auf Menschen überträgt. Hinweis: Der folgende Text enthält Spoiler zur Serie!

Die Antwort darauf könnte kaum simpler ausfallen, nämlich indem man den Pilz durch Nahrung aufnimmt. Die Episode 2 beginnt in Jakarta, wo Mitarbeiter einer Mehlfabrik durch kontaminiertes Mehl infiziert wurden und aufeinander losgingen. Das alles war schon im Jahr 2003, von wo aus die Ausbreitung der Infektion ihren Lauf nahm.

Dass ausgerechnet Joel und andere Charaktere nicht davon betroffen sind, wird damit erklärt, dass dieser eine Atkins-Diät macht und auf entsprechende Lebensmittel verzichtet. Bei anderen wird es durch glückliche Umstände und einer Reihe zufälliger Entscheidungen beschrieben.

The Last of Us bei WOW

Verkaufszahlen des Spiels auf Höhenflug

Das Interesse an der Serie zeigt sich zudem auch an den Verkaufszahlen des Spiels, die in der vergangenen Woche nach oben geschossen sind. Alleine das PS4 Remaster konnte laut GfK um über 300 Prozent bei den Verkaufszahlen zulegen und findet sich derzeit auf Platz 32 der britischen Charts wieder. Einen ähnlichen Boost bekam das Remake auf PS5, mit über 200 Prozent Zuwachs und Platz 20 in den Charts.

Derzeit ist eine 2-stündige Trial-Phase des Remake auf PS5 verfügbar, die exklusiv für PlayStation User veröffentlicht wurde. Zudem spielt man mit dem Gedanken, die HBO-Serie mit einer zweiten Staffel fortzusetzen. Diese dreht sich sehr wahrscheinlich um die Ereignisse von Part II.