Marvel’s Spider-Man 2 – Release-Zeitraum weiter eingegrenzt

Marvel’s Spider-Man 2 ist damit auch so ziemlich das einzige Spiel von Sony im nächsten Jahr, sofern sie nicht noch den ein oder anderen Überraschungstitel aus dem Hut zaubern. Mit God of War und Horizon Forbidden West hat man sämtliche Munition für PS5 vorerst verschossen.

Marvel’s Spider-Man 2 folgt den Ereignissen von Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und soll das nächste Blockbuster-Action-Kapitel der Marvel’s Spider-Man-Reihe werden. Über das Spiel möchte man in den nächsten Monaten noch viel enthüllen, weshalb die Fans schon jetzt gespannt auf den Herbst in einem Jahr sein dürfen.

