Two Point Campus – So feiern Studenten Weihnachten

SEGA feiert das erste Weihnachtsfest in Two Point Campus, die mit Two Points Krampus das erste Weihnachtsupdate veröffentlicht haben. Mit frischem Pulverschnee, geschmückten Hörsälen und vielem mehr steht einem alles zur Verfügung, damit die Jahreszeit zu einem Fest wird.

Die Spieler können ihren Campus jetzt mit einer ganzen Reihe von weihnachtlichen Leckereien schmücken, wie z. B. Weihnachtsbäumen, Strümpfen, Lichterketten und sogar dem Schlitten des Weihnachtsmanns – komplett mit Rentiergespann. Damit nicht genug, können die Spieler ihre Lehrkräfte und Freunde mit Weihnachtsmannkostümen, Elfenkostümen, riesigen Schneemannköpfen oder Krampus… ähm… nennen wir es Fell verkleiden.

Two Point Campus Winter-Update

Neuer Two Point Krampus-Modus

Apropos Krampus: Der heimtückische Unhold ist in Two Point County angekommen, um einem die Feiertage zu vermiesen. Im neuen Herausforderungsmodus-Level „Two Point Krampus“ musst man seine Schüler vor dieser die Festtagsstimmung zerstörenden Bedrohung verteidigen, indem man die Feiertagsstimmung (und das Geld) so hoch wie möglich hält.

Und das ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die Spieler stellen müssen: Wenn es der Community gelingt, in diesem neuen Level gemeinsam 1 Milliarde Dollar im Spiel zu sammeln, wird ein cooler, geheimer Gegenstand freigeschaltet.

Two Point Studios wird den gemeinsamen Fortschritt der Community im Hauptmenü des Spiels verfolgen. Und das Beste ist: alle Gegenstände, Kostüme und das Level im Herausforderungsmodus auch nach dem Event erhalten bleiben, selbst wenn ihr zu beschäftigt seid, um mit uns zu feiern. All die festlichen Gegenstände funktionieren sogar im Space Academy DLC von Two Point Campus, der jetzt für alle Plattformen erhältlich ist.