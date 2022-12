Tropico 6: New Frontiers – El Presidente startet eigenes Weltraumprogramm

Jetzt, wo über das Volk geherrscht und die Grenzen zum perfekten Inselparadies unter Kontrolle sind, zieht es El Presidente in neue Höhen. Mit Tropico 6: New Frontiers möchte man nun den Weltraum erobern.

In Tropico 6: New Frontiers können die Spieler den neuen Raumhafen-Komplex nutzen, um Raketen zu bauen und neue Forschung betreiben, um die internationale Konkurrenz in Schach zu halten. Es ist an der Zeit, Tropico in ein neues glorreiches Zeitalter zu führen, den Wettlauf ins All zu gewinnen und die ersten Schritte auf dem Mond zu machen.

Im nächsten Schritt ruft die Gründung der ersten Marskolonie – die sich auch als optimale Lösung für diese nervigen politischen Gegner anbieten würde… Mit der brandneuen „Mission Mars“-Kampagne, neuen Gebäuden, Edikten und Charakteren gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, über Tropico zu herrschen und das eigene Schweizer Nummernkonto prall zu füllen. Doch Vorsicht ist geboten! In den unendlichen Weiten des Alls können unvorhersehbare Umstände auf das großartige Tropico warten. Kreativität ist gefragt, um einem Missionsabbruch zu entgehen.

Für seine treusten Wähler hat El Prez sogar noch einen weiteren Bonus auf Lager: Er freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass er für seine vorbildlichen Bürger weitere kostenlose Inhalte zur Verfügung stellt. Darunter Fehlerbehebungen und ein neues Wahrzeichen: den Moonlander.

Tropico 6: New Frontiers ist ab sofort verfügbar.