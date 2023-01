Dead Space Remake bekommt ein alternatives Ende

Kurzer Rückblick: Im ursprünglichen Ende von Dead Space konnte Isaac von dem Planeten entkommen, der in einem Schiff auf den Bildschirm vom Anfang des Spiels blickt. Dort wird eine Botschaft von Nicole abgespielt, an dessen Anschluss ein Blick in den leeren Weltraum eingeblendet wird. Nachdem Isaac in diesem Moment misstrauisch wird, blickt er zum Co-Piloten Sitz, wo eine Necromorph-Version von Nicole zu auftaucht, die ihn schließlich angreift.

Anders als im Original aus dem Jahr 2011 wird es im Remake ein alternatives Ende geben. Dessen Inhalt ist aber noch geheim und wird sicherlich nicht vor der kommenden Woche gelüftet. Die Trophäe nennt sich Reunion, die das Erreichen des alternatives Endes auf einem beliebigen Schwierigkeit erfordert. Der Name Reunion lässt aber schon die ein oder andere Vermutung zu, was man hier sehen könnte.

What do you think?