Like a Dragon: Ishin! – Trooper Cards Kampfsystem mit neuem Trailer vorgestellt

Der Release von Like a Dragon: Ishin! rückt immer näher. Bevor es am 21. Februar soweit ist und ihr das Spiel für PS4 und PS5 kaufen könnt, stellt Sega nach und nach neue Features vor. Falls euch der Titel nichts sagt: Es handelt sich hier um ein Spin-Off der ehemals unter dem Namen Yakuza bekannten RPG-Prügel-Reihe, das 2014 nur in Japan erschienen ist und jetzt in verbesserter Version auch zu uns kommt. Der größte Unterschied zur Hauptreihe ist ganz klar das Setting. Statt in einer modernen japanischen Großstadt, spielt Ishin! nämlich in der Zeit der Samurai. Ein neuer Trailer stellt jetzt eine Besonderheit des Kampfsystems vor: Die Trooper Cards.

Like a Dragon: Ishin! – Das sind die Trooper Cards

Im Original hießen die Trooper Cards noch Soldier Cards, funktionierten aber ganz ähnlich wie in Like a Dragon: Ishin! Über die Karten, die ihr nach und nach sammeln könnt, werden verschiedene Aktionen im Kampf ausgelöst. Während die Soldier Cards nur in bestimmten Dungeons eingesetzt werden konnten, gehören die Trooper Cards fest zum Kampfsystem. Die Karten haben unterschiedliche Wirkungen, manche davon offensiv, andere defensiv und wieder andere bringen passive Buffs.

Ihr könnt jedem Kampfstil vier dieser Karten zuweisen und so am optimalen Build schrauben. Jede Trooper Card hat aber auch einen eigenen Cooldown, ihr könnt die Karten also nicht unbegrenzt einsetzen. Bei den Wirkungen gibt es Klassiker wie Heilung, das Verlangsamen der Zeit oder einfach besonders kräftige Angriffe, entweder gegen einen bestimmten oder gegen eine ganze Gruppe von Gegnern.

Die Serie bleibt sich aber auch hier treu und mischt ein paar abgedrehtere Karten unter. Im neuen Trailer wird so etwa gezeigt, dass ihr einen süßen Hund herbeirufen könnt, der dann einen kleinen Tanz aufführt und Gegner in seinen Bann zieht. Die sind dann so hingerissen, dass sie einfach aufhören zu kämpfen und ihr sie entspannt ausschalten könnt. Alternativ könnt ihr die Gegner mit einer anderen Karte auch einfach dazu bringen, dass sie mit euch zusammen einen kleinen Tanz aufführen.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu Like a Dragon: Ishin!: