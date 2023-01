The Elder Scrolls Online: Necrom – Neues Abenteuer für 2023 angekündigt

Scribes of Fate erscheint am 28. Februar 2023 auf PlayStation und Xbox. Das große Abenteuer folgt schließlich im Juni auf allen Plattformen.

Spieler bekommen es darin mit zwei neue PvE-Verliesen zu tun, wo sie es mit den verderbten Akolythen der Schriftgelehrten von Mora in der Halle der Schriftmeister aufnehmen oder temporale Magie in Bal Sunnar aufhalten müssen.

Das neue Abenteuer Schatten über Morrowind führt die Spieler zurück nach Morrowind und erlaubt es ihnen, Orte zu erkunden, die seit 1994 nicht mehr in The Elder Scrolls zu sehen waren. Hier erwartet einen eine packende Geschichte über mehrere Veröffentlichungen, angefangen beim Verlies-DLC Scribes of Fate in diesem März.

In Necrom kann man sich auf 30 Stunden komplett neuer Geschichten freuen, in denen man zwei außergewöhnliche neue Gebiete im östlichen Morrowind erkundet – die Telvanni-Halbinsel und Apocrypha. Dort trifft man auf zwei neue Gefährten: den rothwardonischen Arkanisten Azandar al-Cybiades und den argonischen Hüter Gerissen-wie-die-Nacht. Jeder Gefährte besitzt erneut seine ganz eigene Persönlichkeit, freischaltbare Fähigkeiten und zu erzählende Geschichten (einschließlich zugehöriger Quests).

