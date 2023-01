Minecraft Legends – Releasetermin und neues Gameplay vorgestellt

Gestern haben Mojang und Blackbird Interactive neue Informationen zum kommenden Action-Strategiespiel Minecraft Legends geteilt. Neben Gameplay-Szenen direkt aus dem Spiel wurde dabei auch der Releasetermin verraten. Der Titel erscheint am 18. April für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.

Das ist Minecraft Legends

Mit Minecraft Legends möchte Microsoft das beliebte Klötzchen-Franchise weiter ausbauen. Neben dem klassischen Dauerbrenner Minecraft erschien so auch schon der RPG-fokussierte Ableger Minecraft Dungeons. Legends richtet sich jetzt mehr an Strategie-Fans, bietet dabei aber trotzdem jede Menge Action. Alleine oder zusammen mit Freunden könnt ihr die große Oberwelt erkunden und die Invasion der Piglings bekämpfen. Die überfallen friedliche Dörfer und nehmen die dort lebenden Einwohner gefangen.

Eure Aufgabe ist es, sie alle zu befreien und die Invasion aus dem Nether zurückzuschlagen. Anders als in Minecraft gibt es aber deutlich größere Schlachten und ihr habt die Möglichkeit, NPC-Truppen aufzustellen und zu befehligen. Dazu zählen wohl auch sonst eher ungern gesehene Mobs wie die explodierenden Creeper. Selbstverständlich könnt ihr das Terrain auch in Minecraft Legends ändern und so Burgen und Befestigungsanlagen aufbauen, die dann verteidigt werden müssen.

Für die Bauten braucht ihr natürlich Ressourcen, die von euren Untertanen abgebaut werden können. PvP spielt darüber hinaus ebenfalls eine wichtige Rolle. Ihr könnt in prozedural generierten Maps gegen andere Spieler antreten. Das Ziel ist dabei, die Basis des Gegners zu zerstören. Die Runden sollen dabei sehr abwechslungsreich ausfallen, was vor allem an den Zufallskarten liegt. Dadurch verschieben sich nämlich von Partie zu Partie die Hot Spots. Alle Spieler brauchen Ressourcen und wenn es die nur vereinzelt gibt, werden sie hart umkämpft sein.Das Ziel ist laut den Entwicklern aber weniger, ein durch und durch faires Multiplayer-Spiel zu entwickeln, als ein Element von Chaos zu bewahren.

Minecraft Legends erscheint am 18. April für PS4 und PS5. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: