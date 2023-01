FTC verklagt Microsoft, um Activision-Übernahme zu verhindern

Microsoft kontert hingegen stetig damit, dass Konkurrenten wie Sony und Nintendo immer noch groß genug sind und über genug eigene Marken verfügen, um auch ohne Call of Duty & Co. weiter bestehen zu können. Um das zu beweisen, hatte man jüngst die Offenlegung der laufenden Produktionen bei Sony gefordert. Dem werden die Japaner sehr wahrscheinlich aber nicht nachkommen. Abgesehen davon hatte man Sony das Angebot unterbreitet, den Shooter für weitere 10 Jahre auf PlayStation zu veröffentlichen.

What do you think?