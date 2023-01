Microsoft möchte, dass Sony seine laufenden Spiele-Produktionen offen legt

Die FTC ist nach wie vor in der Vorbereitungsphase, ob man gegen die geplante Übernahme klagen wird oder nicht. Falls das passiert, wird mit einer erheblichen Verzögerung der Übernahme gerechnet, der bislang nur wenige Wettbewerbshüter zugestimmt haben. Entscheidend wird nachher die Rolle der FTC und der EU-Behörden sein, in dessen Wirtschaftsgebiet Microsoft aktiv unterwegs ist.

In dem Gezerre um den Activision-Übernahme-Deal fordert Microsoft ihren größten Gegner des Vorhabens, Sony, heraus und verlangt, dass diese ihre laufenden Spiele-Produktionen offen legen. Möglicherweise möchte man damit beweisen, dass ein potenziell exklusives Call of Duty keine Gefahr für den gesamten Markt darstellt.

