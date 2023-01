Forspoken ein „Extremfall“ und nicht mehr das Spiel, das es ursprünglich sein sollte?

Solche Ereignisse wirken sich nicht zum ersten Mal negativ auf eine Spiele-Produktion aus, wie man unter anderem auch bei Ubisoft sehr häufig sieht, die im Fall von Skull and Bones oder Beyond Good & Evil 2 ein Lied davon singen können.

„Leute haben mir gesagt, dass der ursprüngliche Pitch/Plan in dem Produkt, wie es jetzt ist, nicht wieder zu erkennen ist. Das passiert vielen Spielen in der Mitte der Entwicklung, aber Forspoken scheint im Grunde ein besonders extremer Fall zu sein, wo es in Bezug auf Änderungen und Morphing wirklich durch die Mangel gegangen ist.“

Aus internen Kreisen wird Forspoken bereits als „Extremfall“ beschrieben, das gegenüber seinem ursprünglichen Pitch nicht wieder zu erkennen sei. Es sei zwar nicht ungewöhnlich, dass sich Spiele während der Produktion verändern und von ihrer ursprünglichen Vision abweichen, in diesem Fall spricht man aber von massiven Problemen bei der Identitätsfindung, was das Spiel eigentlich sein möchte.

