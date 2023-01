The Last of Us – Zuschauerrekord erneut gebrochen, Teaser zur Episode 3

Seit dem gestrigen Montag ist die Episode 3 von The Last of Us verfügbar, die erneut mit einem Zuwachs der Zuschauer punkten an. Dafür belohnt man die Fans mit dem Teaser zur Episode 3, in der ein weiterer und bekannter Charakter zurückkehrt.

Wie der Showrunner HBO bestätigt, konnte man noch einmal 22 Prozent an Zuschauern hinzugewinnen, was The Last of Us weiter auf dem Weg zur erfolgreichsten Videospieladaption werden lässt.

„Dies markiert den größten Zuschauerwachstum in Woche 2 für eine HBO Original-Dramaserie in der Geschichte des Netzwerks“, so das Unternehmen.

Insgesamt hat The Last of Us nun 18 Millionen Zuschauer für sich gewonnen, was für Videospielverfilmungen eine absolute Ausnahme darstellt.

Teaser zur Episode 3

Wer schon jetzt gespannt auf die Episode 3 ist, die am kommenden Montag folgt, wird heute mit einem Teaser belohnt. Darin wird die Rückkehr zweier bekannter Charaktere angedeutet.

Hier werden Bill und Frank in die Serie und Story eingeführt, die seit der Pandemie in der abgelegene Stadt Lincoln leben. Diese helfen Joel, mechanische Waffen herzustellen, um sie gegen die Infizierten einzusetzen. Im Spiel sind dies unter anderem Nagelbomben.

Die Episode 3 kann ab dem kommenden Morgen hierzulande bei WOW gestreamt werden. Warum The Last of Us möglicherweise die beste Serie ist, die auf einem Spiel basiert, haben wir ergänzend hier erklärt.