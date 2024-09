Marathon soll den gleichen Weg gehen wie Concord – Bericht

Trotz des positiven Echos gibt es noch viele offene Fragen, unter anderem zum Veröffentlichungsdatum von Marathon. Bislang wurde noch kein offizielles Datum genannt, aber Gerüchte deuten auf eine Markteinführung im Jahr 2025 hin. In der Zwischenzeit arbeitet Bungie weiterhin intensiv an dem Spiel und hat sogar personelle Änderungen im Team vorgenommen, um das Projekt voranzutreiben. Joe Ziegler, der ehemalige Game Director von Valorant, hat die Rolle des Game Directors für Marathon übernommen.

Ein weiteres wichtiges Detail sind die internen Tests, die Bungie mit Marathon durchgeführt hat. Laut The Game Post hat das Studio das Spiel bereits von internen Teams und Content-Erstellern testen lassen. Das Feedback zu diesen Testläufen war offenbar größtenteils positiv, was ein starkes Signal für den Erfolg des Spiels und die Rechtfertigung des Preises ist. Eine Quelle äußerte sich sogar dahingehend, dass der Shooter den Preis „wert“ sei. Im vergangenen Jahr klang das allerdings noch ganz anders, wo von einem „ krachendem Scheitern “ bei den Playtest die Rede war.

Bungie , bekannt für seine Arbeit an Destiny und Destiny 2, ist derzeit dabei, einen neuen PvP-Extraktions-Shooter namens Marathon zu entwickeln. Genau wie Concord streben Sony und Bungie hier ebenfalls einen Preis von 40 Euro an, was bereits bei Concord kritisiert wurde. Der Hauptvorwurf ist der, dass es genügend Alternativen gibt, die kostenlos gespielt werden können, selbst wenn die In-Game-Monetarisierung deutlich zurückhaltender ausfällt.

What do you think?