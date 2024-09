Concord: Sony zieht den Stecker und nimmt Spiel offline, so geht es weiter

Während das Team nun überlegt, wie es weitergeht, bleibt die Community informiert und wird auf dem Laufenden gehalten. Ob Concord in einer neuen Form zurückkehrt oder ob das Team sich einem neuen Projekt widmet, bleibt abzuwarten. In jedem Fall zeigt die Bereitschaft zur Rückerstattung und die offene Kommunikation, dass das Entwicklerteam die Loyalität und Zufriedenheit seiner Spieler sehr ernst nimmt.

Concord sollte ein episches Weltraumabenteuer werden, das Spieler in eine weit entfernte Galaxie entführt, um spannende Missionen zu erleben und sich in einer dynamischen Spielwelt zu beweisen. Während die verhältnismäßig wenigen Spieler die Atmosphäre und das Design des Spiels lobten, gab es auch Kritik an bestimmten Spielmechaniken, den Charakteren und der allgemeinen Spielerfahrung. Diese Rückmeldungen haben die Entwickler veranlasst, über die Zukunft von Concord nachzudenken und diese drastische Entscheidung zu treffen.

Mit großen Hoffnungen und Erwartungen wurde Concord veröffentlicht. Doch nicht jedes Abenteuer verläuft so, wie man es plant, und das trifft auch auf die kurze Reise von Concord zu. Nach anhaltender Kritik und vernichtenden Spielerzahlen haben die Entwickler festgestellt, dass einige Teile des Spiels und des Startprozesses nicht die erhoffte Resonanz fanden. Als Ergebnis dieser Erkenntnisse haben Sony und das Entwicklerteam die schwierige Entscheidung getroffen, Concord ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen und den Verkauf sofort einzustellen. Das teilt Sony in einem Update auf dem offiziellen PlayStation Blog mit.

