The Casting of Frank Stone: Launch-Trailer zum heutigen Release

The Casting of Frank Stone ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

In diesem cinematische Horror-Erlebnis aus der Welt von Dead by Daylight tauchen die Spieler die düstere Atmosphäre von Cedar Hills ein, einer Stadt, die von der brutalen Vergangenheit des Mörders Frank Stone geprägt ist. Sie erleben die Geschichte durch die Augen von vier jungen Filmemacher, die einen Film über das berüchtigte „Murder Mill“ drehen wollen. Doch bald wird klar, dass ihre Entscheidungen nicht nur den Film, sondern auch ihr eigenes Überleben beeinflussen.

Supermassive Games und Behaviour Interactive haben The Casting of Frank Stone veröffentlicht, was mit einem offiziellen Launch-Trailer gefeiert wird.

