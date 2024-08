Der Flop des Jahres? Concord-Launch startet schlechter als die Beta-Phase

Seit dem gestrigen Freitag ist der Live-Service-Shooter „Concord“ von Firewalk Studios und Sony erhältlich, doch die Veröffentlichung zeichnet sich möglicherweise schon jetzt als Flop des Jahres ab. Schon im Vorfeld wurde „Concord“ nach den Eindrücken aus den Beta-Phasen skeptisch betrachtet, und die schlechten Vorzeichen scheinen sich nun zu bestätigen.

Besonders problematisch ist die starke Konkurrenz, der das Spiel derzeit ausgesetzt ist. Der größte Hype gilt aktuell „Black Myth Wukong“, das sich bereits über 10 Millionen Mal verkauft hat und die Aufmerksamkeit der Spielerschaft dominiert. Für „Concord“ bleibt da offenbar wenig Zeit und Interesse.

Ein Blick auf SteamDB verdeutlicht die ernüchternde Situation: Der Peak bei den gleichzeitig spielenden Nutzern lag seit dem Launch bei lediglich 697 Spielern. Zum Vergleich: Während der Beta-Phase konnte das Spiel noch einige Tausend Spieler anziehen – diese war allerdings auch kostenlos zugänglich. Zwar hat es „Concord“ geschafft, sich in den Top 100 der Steam-Charts zu platzieren, und auch auf Twitch verfolgen zeitweise über 100.000 Zuschauer das Spielgeschehen, doch diese Zahlen täuschen nicht über den insgesamt schwachen Start hinweg. Selbst „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das ebenfalls mit gemischten Erwartungen gestartet ist, konnte zur Veröffentlichung deutlich mehr Spieler und Zuschauer verzeichnen. Wie es auf der PS5 aussieht, dazu gibt es noch keine Zahlen.

Concord: Die Steam-Zahlen zum Launch sind besorgniserregend

Insgesamt stellt die Situation eine große Enttäuschung dar, insbesondere für Sony, die viel Hoffnung in „Concord“ gesetzt hatten. Trotz der anfänglichen Bemühungen und der prominenten Platzierung auf den Plattformen scheint das Spiel derzeit nicht das Interesse zu wecken, das für einen langfristigen Erfolg im hart umkämpften Gaming-Markt notwendig wäre. Ob „Concord“ in den kommenden Wochen und Monaten noch die Kurve kriegen kann, bleibt abzuwarten, doch die aktuellen Zahlen und das schwache Spielerinteresse lassen eine positive Wende etwas unwahrscheinlich erscheinen.

Spieler mögen Concord irgendwie

Derzeit steht der Shooter „Concord“ vor einer schwierigen Herausforderung. Trotz seiner offensichtlichen Schwächen, wie zum Beispiel einigen Performance-Problemen, die von den Spielern bemängelt werden, erfreut sich das Spiel auf Steam einer gewissen Beliebtheit. Spieler schätzen vorwiegend das Gameplay, das zwar nicht revolutionär, aber dennoch unterhaltsam ist. Auch die Story und das Map-Design werden positiv hervorgehoben, und die technische Umsetzung in Bezug auf Grafik und Design überzeugt die meisten Nutzer. Diese Stärken sorgen dafür, dass „Concord“ trotz seiner Mängel immer wieder lobende Erwähnungen findet.

Der kommerzielle Erfolg von „Concord“ bleibt in diesen ersten Stunden jedoch bislang aus, was mitunter auf den Preis zurückzuführen ist. Mit einer Einstiegshürde von mindestens 40 EUR ist der Titel für viele Spieler schlichtweg zu teuer, speziell in einem Markt, der von zahlreichen kostenlosen Alternativen dominiert wird.

Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, ob Sony nicht in Erwägung ziehen sollte, „Concord“ als Free-to-Play-Titel anzubieten. Ein solcher Schritt könnte die Reichweite des Spiels erheblich vergrößern und ihm zu einem breiteren Erfolg verhelfen. Die bisherigen Bewertungen deuten darauf hin, dass „Concord“ grundsätzlich Potenzial besitzt. Auf Metacritic schneidet das Spiel derzeit mit 69 ab, allerdings gibt es dort derzeit nur 5 Bewertungen. Auf Steam sieht es deutlich besser aus, wo „Concord“ als überwiegend positiv angesehen wird, während im PlayStation Store aktuell 2.77 / 5 Punkten vergeben werden. Letztlich liegt es an Sony, diese Entscheidung zu treffen und „Concord“ so möglicherweise noch zu einem Erfolg zu verhelfen.