Squirrel with a Gun: Verrückter Indie-Shooter hat einen Termin auf PS5

„Squirrel with a Gun“ erscheint am 15. Oktober 2024.

Der Spaß endet jedoch nicht, wenn die Kämpfe vorüber sind. In der offenen Sandbox-Welt des Spiels lässt sich die Welt aus der Perspektive eines Eichhörnchens erkunden, mit einem Spielzeugauto durch die Gegend fahren, Passanten belästigen oder ihnen helfen, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. So schaltet man einzigartige Kosmetika frei und kreiert seinen eigenen verrückten Stil, während man die Nachbarschaft unsicher macht.

Das Abenteuer hört hier jedoch nicht auf. Man kann seine Waffen verbessern, geheime Bunker erkunden und sich Elitebossen stellen, die nur darauf warten, euch den Weg zu versperren. Sogar ein Panzer kann mit eurem geschickten Umgang mit den Waffen in die Luft gejagt werden. Durch das Austauschen euer Waffen lasse sich bis zu zwölf verschiedene Arten von Gegner-Takedowns ausprobieren und so seine Fähigkeiten perfektionieren.

Stell dir vor, ein scheinbar harmloses Eichhörnchen wird zur tödlichsten Kreatur, die man sich vorstellen kann – mit einem Gewehr in den Pfoten und einer unerschütterlichen Entschlossenheit, seine Eicheln zu beschützen. In „Squirrel with a Gun“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines unberechenbaren Eichhörnchens, das bereit ist, mit Zähnen, Klauen und Waffen gegen alles und jeden zu kämpfen, der seine Beute bedroht. Eure Mission beginnt in einer geheimen unterirdischen Einrichtung, aus der ihr entkommen und die feindlichen Agenten besiegen müsst.

