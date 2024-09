Sonys glorreicher Fehlschlag im Live-Service-Dschungel – ein Meisterwerk des Scheiterns

Ein Satz mit X, das war wohl nix! So könnte man Sonys erste Schritte im Live-Service-Dschungel zusammenfassen. In der glorreichen Ära der PlayStation-Live-Service-Games gab es für Sony tatsächlich nur einen strahlenden Stern am Himmel, und das ist Helldivers 2, der kooperative PvE-Bug-Squasher von Arrowhead, der die Herzen der Spieler im Sturm eroberte.

Nun ja, zumindest für eine kurze Weile, bis der Ruhm langsam verblasste und die Spielerbasis begann, sich zu beschweren. Es gibt sie aber noch, die hartgesottenen Fans, die sich tapfer durch die Wellen außerirdischer Käfer schießen. Eine wahre Erfolgsgeschichte also! Doch werfen wir einen Blick auf den Rest von Sonys ambitionierten Vorstoß in die Welt der Live-Service-Games.

Ja, da wäre dann eben … alles andere

Sony, sonst bekannt für seine narrativen Meisterwerke, entschied sich plötzlich, dass es an der Zeit sei, PlayStation in neue Gefilde zu führen. Man könne ja schließlich nicht ewig auf dem Erfolg von Spielen wie The Last of Us und God of War ausruhen, oder? Nein, man müsse sich dem Live-Service verschreiben, denn das ist die Zukunft! Zumindest haben das die Führungskräfte so beschlossen, vermutlich bei einem PowerPoint-Marathon, untermalt von optimistischen Umsatzzahlen und dem unerschütterlichen Glauben, dass sich Spieler lieber in Online-Welten verlieren, als sich mit linearen Geschichten herumzuschlagen.

Und so begannen die glorreichen Pläne: Ganze zwölf Spiele sollten bis März 2026 erscheinen, ein massiver Vorstoß, der Sony an die Spitze der Live-Dienste katapultieren sollte. Doch wie so oft bei kühnen Vorhaben in der Geschäftswelt kam das Schicksal, oder vielleicht einfach nur die Realität, dazwischen. Aus den zwölf Spielen wurden plötzlich nur noch sechs, und die anderen verschwanden in den nebligen Weiten von „vielleicht irgendwann, aber wer weiß das schon„.

Doch das hielt Sony nicht auf. Im Gegenteil! Voller Elan ging man die Sache an, nur um festzustellen, dass die Realität der Spieleentwicklung ein wenig anders aussieht als auf PowerPoint-Folien. Vielleicht war es aber auch einfach schon zu spät, wie man derzeit kläglich an Concord sehen muss. Die Spieler laufen entweder in Scharen davon (oder waren besser gesagt nie da) oder langweilen sich in der Matchmaking-Warteschlange.

Droht Fairgame$ von Haven das gleiche Debakel wie Concord?

The Last of Us: der große Schock

Das Last of Us Multiplayer-Spiel, das als großer Hoffnungsträger in die Schlacht ziehen sollte, wurde nach jahrelanger Arbeit und Millioneninvestitionen einfach abgesagt. Diese Absage führte dazu, dass Naughty Dog, eines von Sonys Kronjuwelen, plötzlich ins Schlingern geriet. Da wurde die Entwicklung anderer Spiele verzögert, und man konnte das leise Seufzen der Fans weltweit hören. Was hätte das Studio in all der Zeit und mit all dem Geld tatsächlich auf die Beine stellen können? Oder ganz verrückt, es anstelle von Concord durchziehen sollen.

Und dann war da noch Bungie. Ach ja, Bungie. Eine Übernahme, die sich als alles andere als Geniestreich herausstellte. Destiny 2, einst ein unaufhaltsamer Gigant, ist inzwischen eher eine Erinnerung an bessere Zeiten. Hunderte von Entlassungen, sinkende Spielerzahlen, und eine unsichere Zukunft, die so gar nicht in die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit passen will. Es war wohl nicht das, was sich Sony erhofft hatte, als man Bungie kaufte und davon träumte, den Geldfluss in Gang zu halten. Das wohl ehrlichste Statement dazu: Sony hat sich über den Tisch ziehen lassen.

Schließlich haben wir noch Concord, ein Spiel, das nach angeblichen acht Jahren Entwicklung mit 697 gleichzeitigen Spielern auf Steam startete. Ein beeindruckendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das Spiel über 100 Millionen Dollar gekostet haben soll. Man könnte fast meinen, dass diese Zahl von Spielern jeden einzelnen Dollar repräsentiert, der in das Projekt geflossen ist. Man muss schon sagen: ein echter Rekord, allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne.

Und wie sieht die Zukunft aus? Nun, sie ist zumindest übersichtlicher geworden. Sony hat seine Live-Service-Pläne auf ein paar bekannte Titel reduziert. Da wäre ein Horizon Zero Dawn Multiplayer-Spiel, von dem alle hoffen, dass es nicht den Weg des TLOU Multiplayer-Spiels geht. Ein weiteres Projekt von Haven namens Fairgame$, das wie eine überdrehte Mischung aus Payday und einer vagen Hoffnung auf Erfolg klingt. Ja, aber wir wissen ja alle, dass Hoffnungen in der Spielebranche immer eine besonders lange Halbwertszeit haben – im Fall von Concord war es immerhin der Release-Tag.

Ach ja, und dann ist da noch Bungie mit Marathon, einem Extraktions-Shooter, der angeblich 2025 erscheinen soll. Aber ob das wirklich passiert? Nun, lassen wir uns überraschen. So steht Sony also da, am Beginn einer neuen Ära, die bisher vor allem eines gebracht hat: Ernüchterung.