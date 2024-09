Lollipop Chainsaw RePOP: Day One Patch und Änderungen zum Release vorgestellt

„Lollipop Chainsaw RePOP“ erscheint am 12. September 2024 für PS5 und Xbox Series X|S. Die Last-Gen Version für PS4 und Xbox One folgen später in diesem Jahr .

Ein Highlight des RePOP-Modus sind die überarbeiteten Special Moves und die neue Waffenmechanik. Spieler haben nun die Möglichkeit, Quick-Time-Events (QTEs) zu automatisieren, was besonders in hektischen Spielsituationen von Vorteil sein kann. Der Ranglistenmodus wurde ebenfalls optimiert und bietet nun neue Herausforderungen für ambitionierte Spieler.

Der RePOP-Modus hingegen bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Hier wurde die Spielmechanik an den aktuellen Stand der Technik angepasst, um ein moderneres Spielerlebnis zu ermöglichen. So wurden die Parameter für Angriffskraft, Geschwindigkeit und das Kombo-Zeitfenster angepasst, um ein flüssigeres und dynamischeres Gameplay zu bieten. Auch die Kamerasteuerung wurde überarbeitet, um die Handhabung des Spiels zu verbessern.

„Lollipop Chainsaw RePOP“ kehrt in Kürze in die Welt der Videospiele zurück und verspricht, sowohl Fans des Originals von 2012 als auch neue Spieler zu begeistern. Neben technischen Aspekten wird hier auch inhaltlich nachgelegt, dessen Details Yoshimi Yasuda von Dragami Games jetzt vorgestellt hat.

