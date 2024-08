Lollipop Chainsaw RePOP – Auch PS4 und Xbox One-Besitzer kommen in den Genuss

Dragami Games denkt weiterhin an Last-Gen Spieler auf PS4 und Xbox One und wird „Lollipop Chainsaw RePOP“ auch auf diesen Plattformen veröffentlichen. Dafür müssen diese lediglich ein paar Wochen länger warten, denn der Release ist erst im November vorgesehen. Die Versionen für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC erscheinen am 12. September.

„Lollipop Chainsaw RePOP“ ist das aufregende Remake des kultigen Actionspiels von 2012, das von Yoshimi Yasuda, dem ursprünglichen Producer, liebevoll neu aufgelegt wurde. In dieser vielleicht endgültigen Version bleibt die schräge und humorvolle Geschichte um die untotenjagende Cheerleaderin Juliet Starling unangetastet, während die Entwickler den Fokus auf verbesserte Lebensqualität und spannende neue Inhalte gelegt haben. Änderungen am Inhalt wird es jedenfalls nicht geben, was Zensur mit ein- bzw. ausschließt.

Die Grafiken erstrahlen in modernem Glanz, die Steuerung wurde verfeinert, und neue Spielmodi sowie zusätzliche Herausforderungen sorgen für frischen Wind. Fans des Originals können sich damit auf eine nostalgische Reise freuen, während neue Spieler die skurrile Welt von „Lollipop Chainsaw“ in ihrer besten Form erleben können. „Lollipop Chainsaw RePOP“ ist zugleich eine Hommage an das Original, die den Charme und den Witz bewahrt, aber gleichzeitig für die heutige Zeit modernisiert wurde.

Lollipop Chainsaw RePOP legt eine Schippe drauf

„Lollipop Chainsaw RePOP“ führt neben dem Originalmodus den neuen „RePOP Mode“ ein, der sich durch einen einzigartigen, popart-inspirierten Grafikstil für Schadenseffekte auszeichnet. Spieler können sich auf neue Kettensägen freuen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften besitzen und das Gameplay abwechslungsreicher gestalten. Zudem gibt es nun 30 Kostüme, mehr als im Originalspiel, sowie vier neue Haarfarben und vier zusätzliche Kettensägen. Insgesamt ermöglicht dies 750 verschiedene Kombinationen, um Juliet individuell zu gestalten.

„Juliet’s Room“ wurde ebenfalls erweitert und bietet jetzt mehr Interaktionsmöglichkeiten. Für Wettkampflustige wurde ein „Time Attack Mode“ mit Ranking-Funktion hinzugefügt, der die Spieler herausfordert, ihre Bestzeiten zu überbieten und sich mit anderen zu messen. Diese neuen Features machen „RePOP“ zu einem facettenreichen Erlebnis, das sowohl für Fans des Originals als auch für Neulinge zahlreiche neue Anreize bietet.