PS5 Pro: Ankündigung schon in wenigen Tagen, Design ohne Laufwerk geleakt

In den kommenden Tagen soll die Ankündigung der PS5 Pro erfolgen, zu der weitere Details geleakt wurden, einschließlich des Designs, der Ausstattung und mehr. Wie zuvor vermutet, wird die PS5 Pro standardmäßig wahrscheinlich ohne Laufwerk auf den Markt kommen.

Diese Informationen stammen von dem bekannten Insider billbil-kun auf DealLabs, der für seine präzisen Vorhersagen zu kommenden Spielen, PlayStation Plus und Hardware-Updates bekannt ist. Die offizielle Enthüllung der PS5 Pro wird nach dessen Einschätzung und voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte 2024 stattfinden, was sich mit vorherigen Berichten zur PS5 Pro deckt.

PS5 Pro Design

Ein interessanter Aspekt des Leaks ist das Design der PS5 Pro (wohl offizieller Name), auf das der Insider angeblich Zugriff hatte. Da er urheberrechtlich geschützte Bilder nicht teilen möchte, fertigte er stattdessen eine Skizze des Designs an. Diese Skizze deutet darauf hin, dass die PS5 Pro dem Design und der Größe der PS5 Slim sehr ähnlich sein wird und weiterhin das charakteristische weiße Gehäuse aufweist. Der Hauptunterschied im Design sollen jedoch drei schwarze Streifen in der Mitte der Konsole sein, die das neue Modell von den bisherigen PS5-Varianten unterscheidet. Diese könnte für eine verbesserte Kühlung sorgen und für weitere Funktionen wie dem Standfuß gedacht sein, ähnlich der PS5 Slim. Die Anordnung der USB Type-C Ports und des Power-Buttons bleibt gleich.

PS5 Pro Design Skizze

Ferner wird spekuliert, dass die PS5 Pro etwas dicker sein könnte als die PS5 Slim (unser Review). Dennoch deutet das Design der Faceplates darauf hin, dass die neuen Konsolen möglicherweise immer noch mit den bereits erhältlichen Faceplates der PS5 Slim kompatibel sind und das Laufwerk, welches inzwischen separat erworben werden kann, optional verwendet werden kann. Dieser modulare Ansatz wurde bereits zur Ankündigung der PS5 Slim vermutet und könnte in weiser Voraussicht getroffen worden sein, der zudem wirtschaftlich Sinn macht.

PS5 Pro kommt womöglich ohne Laufwerk

Der Leak zeigt jedenfalls eine Version ohne Laufwerk, was zu Spekulationen führt, ob es weiterhin zwei Modelle geben wird: eines mit und eines ohne Laufwerk. Es ist auch denkbar, dass die PS5 Pro nur digital erhältlich sein wird, mit der Möglichkeit, ein Laufwerk separat zu erwerben – ähnlich, wie es bei der PS5 Slim der Fall ist. Diese Strategie könnte darauf abzielen, die Produktionskosten niedrig zu halten und einen attraktiven Endverbraucherpreis zu ermöglichen. Dieser wurde zuletzt bei mindestens 600 US-Dollar vermutet, wenn nicht sogar noch mehr.

Abschließend wird berichtet, dass die PS5 Pro mit dem standardmäßigen weißen DualSense-Controller ausgeliefert wird, der bereits mit den ursprünglichen und den Slim-Modellen der PS5 erhältlich ist. Weitere Details und Leaks zur PS5 Pro werden in Kürze erwartet.