PS5 Pro Launch gegen Ende 2024 und State of Play im September – Bericht

Das Warten auf die PS5 Pro wird für viele Gamer und PlayStation-Fans zu einer Geduldsprobe, denn Sony hat bisher offiziell keinerlei Informationen über das kommende Modell preisgegeben. Obwohl die Spekulationen in der Gaming-Community seit Monaten zunehmen, schweigt das japanische Unternehmen und lässt die Fans im Ungewissen. Das Fehlen offizieller Ankündigungen verstärkt die Spannung, doch Gerüchte besagen, dass sich Sony an einen strikten Zeitplan hält, der auf eine Veröffentlichung der PS5 Pro Ende 2024 hindeutet.

Ein bekannter Name in der Gaming-Branche, der Journalist Jeff Grubb, hat in der aktuellen Episode seines Podcasts „Game Mess Mornings“ erneut Öl ins Feuer gegossen. Grubb, der für seine treffsicheren, aber auch manchmal spekulativen Aussagen bekannt ist, behauptet, dass die Entwicklung der PS5 Pro planmäßig verläuft. Seinen Quellen zufolge wird das verbesserte Modell wie geplant bis Ende 2024 erscheinen, was mit den bisherigen Gerüchten übereinstimmen würde. Diese Prognose lässt hoffen, dass es bald offizielle Informationen zur PS5 Pro gibt. Laut einem kürzlichen Bericht auf der Gamescom war die PS5 Pro in Köln jedenfalls ein offenes Geheimnis und die verschiedenste Spieleentwickler stimmen ihre Veröffentlichung bereits auf den Launch ab.

State of Play statt PlayStation Showcase?

Neben den Gerüchten zur PS5 Pro sprach Grubb auch über Sonys Pläne für einen neuen State of Play im September. Ein solcher Event wird von vielen Spielern sehnlichst erwartet, da er in der Vergangenheit oft als Plattform für wichtige Ankündigungen diente. Grubb ist überzeugt, dass die PS5 Pro bei dieser Gelegenheit eine zentrale Rolle spielen wird, was darauf hindeutet, dass Sony bald zumindest einen kleinen Einblick in die Zukunft der Konsole geben könnte.

Interessanterweise hat Grubb jedoch auch darauf hingewiesen, dass ein großer PlayStation Showcase, wie ursprünglich von vielen Fans erwartet, wohl nicht stattfinden wird. Ein solches Event, das bei PlayStation in der Regel etwas Besonderes ist, wäre zumindest ein Lichtblick und Highlight gleichermaßen gewesen. Die Absage oder das Ausbleiben eines solchen Showcases dürfte bei vielen Spielern für Enttäuschung sorgen, da ein alternativer State of Play erfahrungsgemäß weitaus weniger spektakulär ist.

Dennoch bleibt die Hoffnung, dass der kommende State of Play zumindest einige der offenen Fragen beantworten und den Hype um die PS5 Pro weiter anheizen wird. Obwohl Sony bisher keine offiziellen Informationen herausgegeben hat, könnte der September-Event der Moment sein, in dem die Japaner endlich die Karten auf den Tisch legen. Bis dahin bleibt den Fans jedoch nichts anderes übrig, als weiter zu warten und auf den nächsten Schritt von Sony zu spekulieren.