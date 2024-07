PlayStation Showcase: 10 Gründe für PS5 Pro Premiere im September

Bei Sony PlayStation hat sich trotz Summer Game Fest und der nahenden Gamescom nicht viel getan. Marktbeobachter glauben daher, dass Sony vieles absichtlich zurückhält und einen größeren PlayStation Showcase im September plant.

Warum ausgerechnet dieser Monat so sehr im Fokus steht, glaubt der Analyst William R. Aguilar zu wissen, der sich zum einen auf vertrauenswürdige Quellen beruft, zum anderen auf nachvollziehbare Erfahrungen in der Vergangenheit. Die 10 plausibelsten Gründe des Analysten haben wir hier zusammengefasst.

Gründe für PS5 Pro und PlayStation Showcase im September

Demnach habe es „immer“ einen größeren PlayStation Showcase im September gegeben, genau, wie es im Mai oder Juni „immer“ eine Show von Sony gab. Der Zeitpunkt sei geradezu ideal, da Sony in der Verpflichtung steht, ihre Aktionäre über die Pläne im kommenden Jahr zu informieren. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist lediglich, ob es im September ein PlayStation Showcase oder ein State of Play sein wird. Seinen Quellen zufolge wird es ein Showcase werden.

Unabhängig von den Quellen des Analysten sieht dieser aber auch weitere Gründe, die für einen PlayStation Showcase im September sprechen. Der aus geschäftlicher Sicht wichtigste Grund ist, dass PlayStation aufgrund ihrer treuhänderischen Verantwortung verpflichtet ist, ihren Aktionären vor Jahresbeginn einige Produkte vorzustellen, die sie im nächsten Jahr (2025) auf den Markt bringen wollen.

Im vergangenen Jahr wurden Stellar Blade, Rise of the Ronin, Concord, Final Fantasy 7 Rebirth und Helldivers 2 zu diesem Zeitpunkt bereits vorgestellt, die 2024 erscheinen sollten. Im Vergleich dazu ist bisher nichts über die Pläne von Sony im nächsten Jahr bekannt, außer dass irgendwas in Entwicklung ist.

Weitere Punkte, die der Analyst anführt, sind:

PS5 Pro: Die lang erwartete PS5 Pro muss irgendwann angekündigt werden, und ein zu früher Launch könnte die PS5-Verkäufe kannibalisieren. Daher ist ein Reveal im späteren Jahresverlauf, kurz vor dem Marktstart im dritten Quartal/zu den Feiertagen, wahrscheinlicher.

Die lang erwartete PS5 Pro muss irgendwann angekündigt werden, und ein zu früher Launch könnte die PS5-Verkäufe kannibalisieren. Daher ist ein Reveal im späteren Jahresverlauf, kurz vor dem Marktstart im dritten Quartal/zu den Feiertagen, wahrscheinlicher. Enthüllung von First-Party-Spielen: Sony hat eine Reihe von First-Party-Spielen in der Entwicklung, die bisher nicht enthüllt wurden. Diese Titel, die von renommierten Studios wie Naughty Dog, Santa Monica, Sucker Punch, BluePoint, Insomniac und Bend stammen, sollen ihr volles Potenzial auf der leistungsstärkeren PS5 Pro entfalten.

Sony hat eine Reihe von First-Party-Spielen in der Entwicklung, die bisher nicht enthüllt wurden. Diese Titel, die von renommierten Studios wie Naughty Dog, Santa Monica, Sucker Punch, BluePoint, Insomniac und Bend stammen, sollen ihr volles Potenzial auf der leistungsstärkeren PS5 Pro entfalten. 30-jähriges Jubiläum: 2024 feiert PlayStation sein 30-jähriges Bestehen. Ein großes Event zum Jubiläum ist wahrscheinlich, um diesen Meilenstein zu feiern.

2024 feiert PlayStation sein 30-jähriges Bestehen. Ein großes Event zum Jubiläum ist wahrscheinlich, um diesen Meilenstein zu feiern. Neue PlayStation Führung: Die neuen Co-CEOs Hermen Hulst und Hideaki Nishino möchten ihre Amtszeit mit einem Paukenschlag beginnen und eine neue Ära für PlayStation einläuten.

Die neuen Co-CEOs Hermen Hulst und Hideaki Nishino möchten ihre Amtszeit mit einem Paukenschlag beginnen und eine neue Ära für PlayStation einläuten. Drittanbieter: Auch Take 2 und Square Enix wollen ihre Blockbuster GTA 6 und Final Fantasy 7 Remake Part 2: Rebirth & Final Fantasy 16 auf der PS5 Pro präsentieren, inklusive optimierter Grafik, Texturen, Beleuchtung, Wiedergabetreue und Bildrate.

Auch Take 2 und Square Enix wollen ihre Blockbuster GTA 6 und Final Fantasy 7 Remake Part 2: Rebirth & Final Fantasy 16 auf der PS5 Pro präsentieren, inklusive optimierter Grafik, Texturen, Beleuchtung, Wiedergabetreue und Bildrate. Second-Party- und Hero-Project-Spiele: Mehrere Second-Party- und Hero-Project-Spiele stehen kurz vor der Veröffentlichung und benötigen daher bald eine Bühne, um promotet zu werden. Ein State of Play Anfang 2025 wäre dafür schon zu spät.

Mehrere Second-Party- und Hero-Project-Spiele stehen kurz vor der Veröffentlichung und benötigen daher bald eine Bühne, um promotet zu werden. Ein State of Play Anfang 2025 wäre dafür schon zu spät. Halbzeit der Konsolengeneration: Die PS5 befindet sich in der zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus. Historisch gesehen nutzt PlayStation diesen Zeitpunkt, um einen Ausblick auf die Zukunft zu geben und Spiele für die nächsten 2-4 Jahre anzukündigen.

Hinzu kommen verschiedenste Anzeichen, dass im Hintergrund alles für die PS5 Pro vorbereitet wird. Entwickler können ihre Spiele bereits zur Zertifizierung einreichen, unter denen mindestens eines schon gesichtet wurde. Ergänzend tauchen immer mehr Leaks zu den PS5 Pro Spezifikationen und Features auf, die als authentisch eingestuft werden.

Das sind alles nachvollziehbare Gründe, für die man kein Analyst sein muss und die seit Monaten immer wieder genannt werden. Letztendlich liegt es an Sony, wann sie was wo präsentieren. Dass sie dafür nicht die großen Spielemessen wie die Gamescom nutzen, ist etwas schade, wurde aber auch schon mehrfach begründet. Der nächste Auftritt von Sony ist auf der Chinajoy 2024, bisher allerdings ohne große Ankündigungen.