ChinaJoy 2024: Sony PlayStation mit starkem Line-up, Stand & virtueller Tour

Sonys Auftritt auf der ChinaJoy 2024 (via Gematsu ) wird von ihren Headline-Titeln „Astro Bot“ und „Concord“ angeführt. In der Mitte des Booth begrüßt daher auch Astro Bot die Besucher. Von den First-Party Studios wird außerdem „Helldivers 2“, „Horizon Forbidden West“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ zu sehen sein.

Anders als auf der Gamescom nimmt Sony PlayStation an der ChinaJoy 2024 in diesem Juli teil, die nicht nur ein starkes Line-up auffahren, sondern auch einen mit einem eignen Stand vor Ort vertreten sind. Eine virtuelle Tour über diesen gibt es schon heute.

