PS5 Pro: Raytracing-Features wurden von Grund auf neu entworfen – Bericht

Entwickler können derzeit ihre Spiele bei Sony einreichen, um diese für den Launch vorzubereiten, der später in diesem Jahr erwartet wird. Gemäß den letzten Leaks soll dieser in der zweiten Novemberwoche stattfinden , mit einem potenziellem Reveal im September. Zu den ersten Spielen könnte No Man’s Sky gehören, in dessen Files der PS5 Pro Support angedeutet wurde.

Außerdem schreibt der Insider, dass die 8-Core-Zen-2-CPU der PlayStation 5 Pro einen Boost-Takt von 3,xx [redacted] GHz haben wird. Vorherige Leaks sprachen von 3,85 GHz. In Bezug auf die GPU soll diese auf 2,35 GHz getaktet werden, allerdings gibt es in der Theorie Bedenken, dass die Zen-2 CPU die RDNA-GPU ausbremsen könnte. Das wird sich dann zeigen, wenn Sony die Konsolen und Spezifikationen offiziell macht.

Dieser bringt der bekannte Insider Kepler_L2 ins Gespräch, der sich hierzu auf AMDs Radeon 9000 RDNA 4-GPUs der nächsten Generation bezieht, von denen einige, wenn nicht sogar alle Features in der PS5 Pro verfügbar sein werden. Dazu gehört wohl auch, dass sämtliche Raytracing-Features neu gestaltet wurden, um so mit Nvidias Lösungen konkurrieren zu können.

What do you think?