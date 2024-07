PS5 Pro: Insider rudert zurück und nennt Launch-Datum

Am gestrigen Donnerstag wurde über eine mögliche Verschiebung der PS5 Pro berichtet, die der Insider Tom Henderson ins Gespräch brachte. Dieser rudert nun wieder zurück und möchte sogar das Launch-Datum der PS5 Pro kennen.

Im gestrigen Bericht hieß es, dass der Launch der PS5 inzwischen „ein ‚wenn‘ als ein ‚wann'“ sei, was implizierte, dass Sony den Launch möglicherweise auf das Jahr 2025 verschoben hat. Als Grund wird der Mangel an Spielen vermutet, um einen überzeugenden Launch der PS5 Pro zu gewährleisten. In die Aussage des Insiders wurde offenbar aber zu viel hinein interpretiert, wie dieser jetzt klarstellt.

PS5 Pro Zeitplan steht nach wie vor

Seinen Informationen zufolge läuft der Zeitplan für die PS5 Pro nach Plan und Entwickler können ihre Spiele bis Ende Juli zur Zertifizierung für die PS5 Pro bei Sony einreichen. Dieser Termin stehe bereits seit anderthalb Jahren fest. Alle Spiele, die nach dem 15. September veröffentlicht werden, müssen zudem zwingend die PS5 Pro unterstützen, was aber noch nichts über den genauen Starttermin aussagt, der in etwa später in diesem Jahr liegen dürfte.

Der Insider bezieht sich auf Dokumente, die er Mitte 2023 einsehen konnte, in denen der Start der PS5 Pro für die zweite Hälfte des kommenden Novembers angepeilt wird. Ob dieser Zeitplan inzwischen leicht angepasst wurde, ist nicht bekannt.

Entwickler äußern Bedenken zum PS5 Pro Launch

Auch wenn dies bedeutet, dass die PS5 Pro wie geplant auf den Markt kommt, befürchten die Entwickler, dass es nicht viele Spiele geben wird, die die Vorteile der Konsole zeigen. Von Sony selbst kommen in diesem Jahr keine großen Games, die erst auf der PS5 Pro richtig glänzen könnten. Noch weniger ist von Third-Party-Publishern zu erwarten.

Hier schreibt der Insider:

„Obwohl die Veröffentlichung der PS5 Pro offenbar im Zeitplan liegt, sind mehrere Quellen besorgt, dass die Konsole noch in diesem Jahr erscheinen wird, vor allem aufgrund der begrenzten Anzahl von First-Party-Spielen, die ihre Funktionen nutzen werden. Was die Dokumentation betrifft (90-95 % meiner Berichterstattung beziehen sich auf Dokumentationsquellen), deutet jedoch nichts darauf hin, dass die PS5 Pro verschoben oder abgesagt wurde.“

Generell wirkt die PS5 Pro zu diesem Zeitpunkt etwas unnötig, die lediglich ein paar grafische Extras oder eine stabilere Performance ermöglicht. Darauf können die meisten Spieler jedoch verzichten, die dafür gerne mehr First-Party-Titel sehen würden, die inhaltlich beeindrucken.