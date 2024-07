Suicide Squad: Kill the Justice League – Season 2 Details: Eisiges Chaos bricht los

Rocksteady hat die umfassenden Details zur Season 2 in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ vorgestellt, in der so richtig kühlt und frostig wird. Ein neuer Gegner kommt nach Metropolis und es lässt sich eine neue Elseworld erkunden.

Die Temperaturen fallen in Metropolis, denn Rocksteady Studios veröffentlicht mit Season 2 von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ die Erweiterung „Season of Frozen Hearts“. Ab dem 25. Juli 2024 erwartet euch eine neue spielbare Figur, eine eisig veränderte Spielwelt und natürlich neue Herausforderungen für euer Squad.

Mrs. Freeze schließt sich dem Team an

Die größte Neuerung ist die Ankunft von Mrs. Freeze im Kader der spielbaren Charaktere. Nora Fries, getrieben vom Wunsch, ihren Mann Mr. Freeze zu retten, besitzt ein Arsenal an kältebasierten Waffen und Technologien. Sie verfügt über drei wählbare Spielstile:

Kühler: Mrs. Freeze nutzt ihre Kryotechnologie, um Feinde einzufrieren und zerbröseln zu lassen.

Mrs. Freeze nutzt ihre Kryotechnologie, um Feinde einzufrieren und zerbröseln zu lassen. Physikerin: Mit Gadgets und Fallen manipuliert sie das Schlachtfeld.

Mit Gadgets und Fallen manipuliert sie das Schlachtfeld. Technikerin: Sie konzentriert sich auf Verbesserungen für sich und ihre Verbündeten.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Season 2 startet am 25. Juli 2024

Ein neuer eisiger Spielplatz: Frozen Elseworld

Suicide Squad verschlägt es in „Frozen Elseworld“, einer alternativen Realität, in der Metropolis von einer ewigen Eiszeit heimgesucht wird. Bekannte Wahrzeichen wie das Daily Planet und das Arkham Asylum sind unter einer dicken Eisschicht verborgen. Brainiacs außerirdische Streitkräfte treiben hier ebenfalls ihr Unwesen, weshalb euch neue Umgebungen und Herausforderungen erwarten.

Neben Mrs. Freeze bringt die Erweiterung „Season of Frozen Hearts“ weitere Inhalte mit sich:

Neue Waffen: Um gegen die eisigen Feinde anzukommen, dürft ihr euch auf neue Waffen freuen, die speziell für den Einsatz in der Kälte entwickelt wurden.

Um gegen die eisigen Feinde anzukommen, dürft ihr euch auf neue Waffen freuen, die speziell für den Einsatz in der Kälte entwickelt wurden. Erweiterter Battle Pass: Schaltet durch neue kosmetische Belohnungen für eure Charaktere frei.

Schaltet durch neue kosmetische Belohnungen für eure Charaktere frei. Neue Bosskämpfe: Stellt euch neuen Versionen von Superman und Flash, die unter Brainiacs Kontrolle stehen.

Mit „Season of Frozen Hearts“ wird zwar die Hauptgeschichte nicht weitergeführt, allerdings deutet der Titel der kommenden Episode 4, „Winter“, an, dass der Kampf gegen Brainiac und die korrumpierten Helden weitergeht. Ob uns dort weitere neue Charaktere oder Schauplätze erwarten, bleibt abzuwarten.

Alle Details zur neuen Season hat Rocksteady auf der offiziellen Webseite vorgestellt. Trotz des kommerziellen Misserfolgs des Spiels wird die Year 1 Roadmap bis zum Ende fortgesetzt. Danach könnte das Spiel auf wiederkehrende Inhalte setzen, so wie es die meisten Live-Service-Games nach ihrem offiziellen Aus handhaben.