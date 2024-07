A Quiet Place: The Road Ahead – 10 Minuten Gameplay zum Fürchten

„A Quiet Place: The Road Ahead“ spielt nach den Ereignissen des zweiten Films der Reihe. Alex, die Tochter von Lee und Evelyn Abbott, muss sich auf eigene Faust durchschlagen, nachdem ihre Familie ums Leben gekommen ist. Sie trifft auf Martin, einen anderen Überlebenden, und gemeinsam versuchen sie, in einer Welt voller Gefahren zu überleben.

Zum kommenden Survival-Horror-Game „A Quiet Place: The Road Ahead“ sind weitere 10 Minuten an Gameplay verfügbar, die das unheimliche Setting vorstellen.

