FTC: Game Pass Preiserhöhung ist „Verbraucherschädlich“ und bestätigt vorherige Bedenken

Obwohl die Übernahme abgeschlossen ist, möchte die FTC weiter dagegen ankämpfen und diese am liebsten rückgängig machen. Das gilt zwar als unwahrscheinlich, nicht ganz ausgeschlossen ist, dass Microsoft im Nachhinein weitere Zugeständnisse oder Verpflichtungen eingehen muss, um nicht permanent Ärger mit dem Verbraucherschutz zu haben. Ähnliche Fälle in dieser Konstellation gab es bereits.

Die FTC argumentiert weiter, dass Microsofts Preiserhöhungen mit der Aufnahme von Call of Duty in die teuerste Stufe des Game Pass zusammenfällt, was zudem kurz vor dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 geschehe. Genau davor habe man gewarnt und wollte den Deal blockieren. Zudem habe Microsoft damit ein Versprechen schneller als erwartet gebrochen.

„Produktverschlechterung – das Entfernen der wertvollsten Spiele aus Microsofts neuem Service – in Verbindung mit Preiserhöhungen für bestehende Nutzer ist genau die Art von Verbraucherschaden, den die FTC durch die Fusion bemängelt hat. Microsofts Preiserhöhungen und Produktverschlechterung – in Verbindung mit Microsofts reduzierten Investitionen in Produktion und Produktqualität durch Entlassungen von Mitarbeitern – sind die Kennzeichen eines Unternehmens, das nach der Fusion Marktmacht ausübt.“

Der Game Pass Ultimate wird auf der einen Seite nicht nur teurer, der bisherige Game Pass Standard wurde ebenfalls im Preis angehoben, während gleichzeitig die Day One-Releases entfernt wurden. Das ist eine indirekte und doppelte Preiserhöhung. Dieser Schritt wurde nicht nur erwartet, sondern steht sehr wahrscheinlich im Zusammengang damit, dass in diesem Jahr Call of Duty erstmals im Game Pass erscheinen wird.

