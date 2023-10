Die FTC kämpft weiter gegen die Microsoft-Activision-Übernahme und könnte gewinnen

Die Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft ist zwar abgeschlossen, für Microsoft ist dies aber noch nicht das Ende der Streitigkeiten. Die amerikanische FTC kämpft weiterhin gegen die Übernahme, was im Fall eines Erfolges der FTC weitere Zugeständnisse für Microsoft bedeuten kann. Hier verweist man auf einen ähnlich großen Fall in der Vergangenheit.

Zuletzt unterlag die FTC der Entscheidung eines US-Gerichts, die die Übernahme ohne besondere Auflagen genehmigt hatten. Durch die Veräußerung der Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft haben sich die Umstände danach aber wieder geändert, was die FTC zum Anlassen nehmen will, um diesen nach ihrer Ansicht wettbewerbswidrigen Deal wieder aufzurollen.

Berufung könnte Microsoft weitere Zugeständnisse abringen

Im geplanten Berufungsverfahren verweist man auf die damalige Übernahme von Wild Oats durch Whole Foods, bei der die FTC einen Teilerfolg erringen konnte und was für Whole Foods letztendlich ein kostspieliges Unterfangen war, wie Reuters anmerkt. Die FTC geht damit aggressive Wege, um das Kartellrecht ihrer Ansicht nach durchzusetzen.

Im Fall von Microsoft / Activision verweist man nun ebenfalls darauf, dass Microsoft bereits erhebliche Zugeständnisse machen musste, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden in Großbritannien und Europa zu erhalten. Darunter befinden sich Auflagen, die es in den USA so nicht gibt.

In einem Statement der FTC heißt es:

“ Die FTC ist weiterhin davon überzeugt, dass dieser Deal eine Bedrohung für den Wettbewerb darstellt. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das Bundesberufungsverfahren, obwohl Microsoft und Activision ihren Deal abgeschlossen haben.“

Unklar ist, was die FTC von Microsoft verlangt, damit sich diese endgültig mit der Fusion zufriedengeben. Die Abtretung der Cloud-Gaming-Rechte wie in Großbritannien scheinen dabei eine Option zu sein, die man abwägen wird.

„Die neue Ubisoft-Vereinbarung stellt eine völlig neue Facette des Zusammenschlusses dar, die sich auf amerikanische Verbraucher auswirken wird und die die FTC im Rahmen ihres laufenden Verwaltungsverfahrens prüfen wird.“

Im Fall von Wild Oats und Whole Foods damals endete die Sache damit, dass Whole Foods über 30 Filialen verkaufen musste, um den Vorwurf der Monopolstellung zu entkräften. An dem Zusammenschluss von Microsoft und Activision wird so aber nicht mehr zu rütteln sein.