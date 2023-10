Microsoft schließt Übernahme von Activision / Blizzard

Microsoft hat offiziell die 69 Milliarden Dollar Übernahme von Activision / Blizzard abgeschlossen, nachdem die britische CMA heute ihr finales OK gegeben hat. Damit gehören dem Xbox-Hersteller wertvolle Marken wie Call of Duty, Diablo & Co.

In ersten Reaktionen feiert man den recht langwierigen Abschluss und glaubt, dass sich die Gaming-Landschaft dadurch zum Positiven verändern wird. Ob das auch für PlayStation Fans gilt, wird sich erst noch zeigen. Viele Marken wird es zukünftig wohl nicht mehr für PlayStation geben.

„Als ein Team werden wir lernen, innovativ sein und weiterhin unser Versprechen einlösen, mehr Menschen die Freude und Gemeinschaft am Spielen zu bieten“, sagte Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer. „Wir werden dies in einer Kultur tun, die danach strebt, jeden zu befähigen, sein Bestes zu geben, in der alle Menschen willkommen sind und die sich auf unser kontinuierliches Engagement für Gaming für alle konzentriert.“

Cloud-Gaming spielt zukünftig eine große Rolle

In diesem Zuge betont man, dass das Cloud-Gaming in Zukunft eine große Rolle spielen wird, ebenso das Mobile-Gaming.

„Die Spieler standen immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Und während wir wachsen, werden wir die Spieler weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens halten. Wir werden weiterhin auf ihr Feedback hören, eine Community aufbauen, in der sie selbst sein können, in der Entwickler ihr Bestes geben und weiterhin wirklich unterhaltsame Spiele entwickeln können.

„Wie versprochen werden wir auch weiterhin mehr Spiele an mehr Orten verfügbar machen – und das beginnt jetzt damit, dass wir Cloud-Streaming-Anbietern und Spielern ermöglichen, Activision Blizzard-Spiele im Europäischen Wirtschaftsraum zu streamen, eine Verpflichtung gegenüber der Europäischen Kommission“, so Spencer weiter.

Abschließend betont man, dass man umgehend damit beginnen wird, die Marken und Spiele von Activision / Blizzard im Game Pass anzubieten, wie erst vor wenigen Tagen einmal erwähnt.

„Heute beginnen wir mit der Arbeit, die beliebten Franchises von Activision, Blizzard und King auf Game Pass und andere Plattformen zu bringen. Wir werden mehr darüber verraten, sobald sie in den kommenden Monaten verfügbar sins.“

Die Mitarbeiter von Activision zeigen sich ebenfalls sichtlich erleichtert, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist und man optimistisch in die Zukunft schauen kann.