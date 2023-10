Microsoft: CMA erteilt finale Freigabe zur Übernahme von Activision / Blizzard

Der Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte von Activision an Ubisoft soll nun dafür sorgen, dass Microsoft diesen wichtigen und sich schnell entwickelnden Markt nicht im Würgegriff hat. Zudem merkt man an, dass der gesamte Prozess deutlich schneller und kostengünstiger hatte ablaufen können.

Durch diesen Deal wird es Ubisoft ermöglicht, die Inhalte von Activision in jedem Geschäftsmodell anzubieten, auch über Multigame-Abonnementdienste hinaus. Dies wird auch dazu beitragen, sicherzustellen, dass Cloud-Gaming-Anbieter Nicht-Windows-Betriebssysteme für Activision-Inhalte verwenden können, was die Kosten senkt und die Effizienz steigert.

In einem offiziellen Statement geht man noch einmal auf die Übertragung der Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft, welche die CMA als Bedingung für die Übernahme erwartet hat.

