Tropico 6: Going Viral erscheint für Konsolen am 26. Oktober 2023.

Mikroskopisch kleine Krankheitserreger bringen die Bewohner von Tropicana in gigantische Gefahr. Die Spieler können als El Presidente in die Welt der Pandemien und politischen Intrigen eintauchen, um die neuen Krankheiten zu besiegen oder ihre Auswirkungen politisch für sich zu nutzen. Durch die Einführung des neuen „Panik“-Mechanismus ist es möglich, die Reaktionen der Tropicaner auf die Krankheiten im Auge zu behalten. Es liegt am Spieler, Alarm zu schlagen und die Angst der Bürger für seine Zwecke zu nutzen oder die Bevölkerung angesichts einer potenziell tödlichen Bedrohung zu beruhigen.

Kalypso Media hat den neuen DLC ‚Going Viral‚ für Tropico 6 angekündigt, mit dem Epidemien auf dem Vormarsch sind. Für die Spieler gilt daher: Hände gründlich desinfizieren, in einen sauberen Arztkittel schlüpfen, die Injektion vorbereiten und El Presidente in seinem viralen Kampf unterstützen.

