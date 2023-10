Vorschau: EA Sports WRC – Mit 150 km/h durch den Wald

Am 3. November erscheint mit EA Sports WRC das erste richtige Next-Gen-Rallye-Spiel. Die offizielle WRC-Lizenz ist nach dem im vergangenen Jahr erschienenen WRC Generations von Kylotonn zu Codemasters übergegangen. Die zeigen sich nicht nur für die seit Jahren erfolgreichen Formel 1-Spiele verantwortlich, sondern haben auch 2019 Dirt Rallye 2.0 gemacht. Man kennt sich mit Rennspielen und insbesondere Rallye-Simulationen also bestens aus beim britischen Entwicklerstudio.

Die Hoffnungen und Erwartungen sind dementsprechend groß. Wir hatten die Möglichkeit, einen umfangreichen Preview-Build am PC auszuprobieren und verraten euch in dieser Vorschau, ob es zum Etappensieg reicht oder ob das neue WRC-Spiel mit einem Platten über die Ziellinie rollt. Die Version, die wir spielen konnten, war dabei schon ziemlich komplett. Die Entwickler betonen aber, dass gerade der technische Zustand noch nicht den der Release-Version repräsentiert. Dafür lief er allerdings schon ziemlich rund.

Neue Engine, alte Stärken

Mit dem Wechsel von Dirt zu WRC vollzieht Codemasters auch einen Wechsel von der hauseigenen Ego Engine zur starken Unreal Engine 4. Die ermöglicht nicht nur hübschere Grafiken, sondern auch deutlich längere Etappen. Einige Stages im Spiel sind so bis zu 35 Kilometer lang. Bei Dirt Rallye 2.0 gab es nur vereinzelt Stages, die überhaupt mehr als 10 Kilometer hatten. Die längeren Etappen sind dabei näher an der echten Vorlage und erfordern nochmal mehr von euch.

Die Umgebungen, von denen es ganze 17 im Spiel gibt, sehen allesamt fantastisch aus. Von den schneebedeckten Bergstraßen von Monaco über sonnendurchflutete Kiesstrecken auf Sardinien bis hin zu engen Gassen in Japan ist wirklich viel geboten. Der gesamte Kalender der diesjährigen WRC ist vertreten, auch wenn die Ende Oktober stattfindende European Rallye erst mit einem Update nachgeliefert werden soll. Dazu kommen fiktive Rallyes, die euch etwa nach Indonesien führen. Die Etappen sind dabei natürlich nicht 1:1 nachgebildet, viele berühmte Orte der Rallye-Geschichte sind aber an Bord.

Der Engine-Wechsel wirkt sich übrigens nur wenig auf das Fahrverhalten aus. Dirt Rallye 2.0 war in dieser Hinsicht schon eine echte Offenbarung und EA Sports WRC setzt hier gefühlt nochmal einen drauf. Man bekommt wirklich ein Gefühl für das Gewicht und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und entwickelt schnell einen richtigen Flow, während man mit über 100 km/h durch über enge Waldwege brettert. Eine der größten Schwächen des Quasi-Vorgängers waren die Asphalt-Abschnitte. Hier hat Codemasters ordentlich nachgebessert, für ein endgültiges Urteil müssen wir aber mehr Zeit mit der finalen Version des Spiels verbringen.

Es gibt so viel zu tun!

Eine Stärke, die wir beim Anspielen ebenfalls schon ausmachen konnten, ist der Umfang des Spiels. EA Sports WRC bietet eine ganze Reihe von spannenden Modi. Ihr könnt euch klassisch in eine Karriere stürzen, in der ihr dann auch euer Team, euer Fahrzeug und vor allem euer Budget kontrollieren müsst. Hier dürfte viel Langzeitmotivation drinstecken, da ihr euch auch komplett von ganz unten hocharbeiten könnt. In welche Klasse ihr einsteigt, ist dabei euch überlassen. Wenn ihr also direkt mit den aktuellen Rallye1-Autos starten wollt, könnt ihr das ganz einfach tun.

Wer auf den Management-Aspekt keine Lust hat, kann auch einfach eine „normale“ Meisterschaft starten. Daneben gibt es Time Trials und eine Rallye School, die euch verschiedene Manöver und Basics beibringt. Ein echter Segen für Einsteiger, der Titel ist nämlich ähnlich erbarmungslos wie die Vorgänger. Die Rallye-Moments ersetzen quasi die täglichen Herausforderungen aus Dirt Rallye. Hier spielt ihr Szenarien aus der Rallye-Geschichte nach und müsst beispielsweise eine Etappe in einer bestimmten Zeit absolvieren.

Ganz neu ist dagegen der Builder-Modus, mit dem ihr ganz einfach euer eigenes Rallye-Fahrzeug zusammenbasteln könnt. Von technischen Details über das Chassis bis hin zum Interieur dürft ihr alles selbst festlegen. Euren Wagen könnt ihr dann in der Karriere und den anderen Spielmodi nutzen. Ein tolles Feature, mit dem Fans sicherlich viel Spaß haben werden.

Unser Eindruck von EA Sports WRC

Alles in allem hinterlässt EA Sports WRC wirklich einen erstklassigen Eindruck. Der Titel könnte tatsächlich das Rallye-Spiel werden, das sich Fans schon seit Jahren wünschen. Der Umfang ist mit jeder Menge Fahrzeugen, Umgebungen und Spielmodi enorm. Das Handling ist spaßig und fordernd, wer hier Bestzeiten aufstellen will, wird sich echt ins Zeug legen müssen und das ist gut so! Es bleibt nur zu hoffen, dass das Spiel ohne technische Probleme und in einem fertigen Zustand auf den Markt kommt. Dann dürfen sich Rallye-Fans nämlich auf einen heißen Herbst und Winter freuen!