The Last of Us Multiplayer wohl von Naughty Dog selbst eingestellt

Nachdem es lange wenig bis gar keine Informationen zum geplanten The Last of Us Multiplayer-Spiel gab, sickerte letzte Woche die Information durch, dass das Projekt auf Eis liegen oder sogar komplett gecancelled sein könnte. Mittlerweile ist diese Information so gut wie bestätigt, weder Sony noch Naughty Dog haben widersprochen und mehrere Branchen-Insider sind sich einig, dass der Titel nicht mehr erscheinen wird. Jetzt gibt es neue Gerüchte, die den Hergang der Ereignisse etwas anders darstellen.

The Last of Us Multiplayer eingestellt

Zuerst hatte es nämlich geheißen, dass Bungie, das Studio hinter den Destiny-Spielen ausschlaggebend für das Ende des Multiplayer-Projekts im TLoU-Universum gewesen wäre. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass sowohl Bungie als auch Naughty Dog zu den PlayStation-Studios gehören. Sony verfolgt (oder verfolgte) den Plan, mehrere Live-Service-Titel exklusiv für PlayStation-Konsolen zu entwickeln. Bungie ist dabei das einzige Studio, das mit Destiny einen nennenswerten Erfolg auf diesem Gebiet vorweisen kann. Nach Betrachtung der Pläne von Naughty Dog hätte dann Bungie davon abgeraten, das Projekt weiterzuverfolgen.

Ein weiterer Bericht erzählt die Geschichte jetzt anders. Er stammt vom bekannten Insider TheTipster:

Dem Bericht zufolge hat Naughty Dog das Projekt also selbst als Fehlschlag eingeordnet und folgerichtig eingestellt. Das erscheint insofern logisch, als das The Last of Us eine wichtige Serie mit hohem Standing ist. Ein mittelmäßiges Spiel würde diesem Standing Schaden zufügen. Und das können weder Naughty Dog noch Sony wirklich wollen.