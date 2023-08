Ubisoft erhält die Cloud-Streaming-Rechte von Activision / Blizzard

„Aufgrund der Vereinbarung mit Ubisoft ist Microsoft der Ansicht, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard nach britischem Recht eine wesentlich andere Transaktion darstellt als die Transaktion, die Microsoft der CMA im Jahr 2022 zur Prüfung vorgelegt hat. Daher hat Microsoft heute die umstrukturierte Transaktion bei der CMA angemeldet und geht davon aus, dass die CMA-Überprüfungsprozesse abgeschlossen werden können, bevor die 90-Tage-Verlängerung in der Übernahmevereinbarung mit Activision Blizzard am 18. Oktober ausläuft.“

Die Vereinbarung zwischen Microsoft, Activision / Blizzard und Ubisoft soll demnach alle Spiele umfassen, die in den nächsten 15 Jahren erscheinen. Das würde zudem den gesetzlichen Richtlinien in Großbritannien entsprechen.

In der bald anstehenden Entscheidung der CMA zur Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft konnte man ein weiteres Zugeständnis aushandeln, in dem man die Cloud-Streaming-Rechte vollständig an Ubisoft überträgt. Das war eines der großen Bedenken der CMA, die damit ausgeräumt werden könnten.

What do you think?