CMA kündigt finale Entscheidung zum Activision-Microsoft Deal an

Um die CMA weiter gütig zu stimmen, argumentierte Microsoft am heutigen Montag, dass durch die Vereinbarungen mit Nvidia & Co. schon jetzt positive Auswirkungen im Cloud-Gaming-Wettbewerb feststellbar seien. Daher sei man überzeugt, dass CMA von einem endgültigen Verbot der Übernahme abrücken müsse, nicht zuletzt, weil sich die Umstände geändert und besondere Gründe ergeben haben.

Am 29. August 2023 wird man also wissen, ob die Übernahme zeitnahe abgeschlossen werden kann.

„Einreichungen dieser Art sind möglich, aber sehr selten“, so ein CMA-Sprecher. „Wir werden die Eingaben von Microsoft zusammen mit anderen Antworten interessierter Parteien sorgfältig prüfen, bevor die gesetzliche Deadline am 29. August abläuft.“

Dieser Vorgang sei laut der CMA (via Reuters ) für die Entscheidungsfindung möglich, auch wenn er nur sehr selten genutzt wird. Dabei können alle betroffenen Parteien, aber auch der reguläre Endverbraucher eine Stellungnahme einreichen, was bis zum 04. August 2023 passieren muss, um berücksichtigt zu werden.

In so ziemlich genau einem Monat fällt die finale Entscheidung der britischen CMA zur Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft, die als letzte große Hürde bei diesem Deal angesehen wird. Vorher möchte man allerdings jedem das Recht einräumen, sich noch einmal dazu zu äußern.

