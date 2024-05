Tomb Raider: Spannendes Setting & Story-Details geleakt?

Zuletzt deutete sich außerdem an, dass Lara Croft möglicherweise ein neues Aussehen im Spiel erhält, das mehr dem original Look der Spiele entspricht. Das Mitwirken von Amazon soll zudem eine brandneue TV-Serie nach sich ziehen, die nach dem Erfolg von Fallout wieder wahrscheinlicher geworden ist. Keine dieser Informationen wurde bisher jedoch bestätigt.

In dem Leak via X heißt es:

What do you think?