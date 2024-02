Das ist der neue Look von Lara Croft in Tomb Raider

Dies dürfte der Auftakt zum neuen Tomb Raider-Spiel sein, das derzeit zusammen mit Amazon Gaming entwickelt wird. Aktuell erschienen ist die Tomb Raider I – III Remastered Trilogie , die eine Hommage an die Originalspiel im modernen Look erinnert. Außerdem ist ein neuer Fan-Shop auf der Homepage online gegangen.

Tomb Raider, die ähnliche Interessen haben, schützen sich gegenseitig in den gefährlichsten Ecken der Welt. Wenn Konflikte unvermeidlich sind, kämpfen sie darum, sich gegenseitig in Wettkämpfen um Verstand und Willen zu besiegen. Aber eines haben sie alle gemeinsam – die Abenteuerlust.

Eigens dafür wurde die offizielle Homepage von Tomb Raider einem Refresh unterzogen, auf der man unter anderem den neuen Look von Lara Croft findet, der dort etwas versteckt wurde. Man kann davon ausgehen, dass dieses Design möglicherweise im neuen Spiel angewendet wird, welches sich an den klassischen Tomb Raider-Spielen orientiert.

Wohin die Reise von Lara Croft als Nächstes geht, ist derzeit völlig offen. Soweit man weiß, löst man sich von der vorherigen Trilogie, in der Croft von der jungen Schatzjägerin zum Tomb Raider wurde, um fortan in der Welt auf Schatzsuche zu gehen und Mysterien und Geheimnisse zu erforschen.

